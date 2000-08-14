Раздел: Курьезы
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Свадебные ретротренды
Никто и не спорит с тем, что подружки невесты ни в коем случае не должны затмевать главную героиню свадебного бала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Но глядя на эти фотографии кажется, что организаторы свадьбы явно перестарались – девушки на фото выглядят глупо и смешно.
Читайте также: Подружки невесты на свадьбе: гармония образов. Фото
Впрочем, не исключено, что дело всё в ретромоде, которая сегодня нередко кажется забавной.
Никто и не спорит с тем, что подружки невесты ни в коем случае не должны затмевать главную героиню свадебного бала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Но глядя на эти фотографии кажется, что организаторы свадьбы явно перестарались – девушки на фото выглядят глупо и смешно.
Читайте также: Подружки невесты на свадьбе: гармония образов. Фото
Впрочем, не исключено, что дело всё в ретромоде, которая сегодня нередко кажется забавной.
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