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Раздел: Курьезы  
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Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно

Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавноСвадебные ретротренды

Никто и не спорит с тем, что подружки невесты ни в коем случае не должны затмевать главную героиню свадебного бала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Но глядя на эти фотографии кажется, что организаторы свадьбы явно перестарались – девушки на фото выглядят глупо и смешно.

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Впрочем, не исключено, что дело всё в ретромоде, которая сегодня нередко кажется забавной.

Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
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 Теги: подружка, невеста

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Сегодня, 15:35 » Автор: Татьяна Ларина
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