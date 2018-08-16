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Раздел: Курьезы  
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Забавные СМС-переписки с мамами

Забавные СМС-переписки с мамамиСамая смешная подборка СМС-переписок с мамами, созданная для поднятия вашего настроения
Все мы очень любим наших мам и они нас, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на wuzzup.ru

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Зачастую СМС-переписки с мамами очень смешные, поэтому команда WuzzUp подобрала для вас самые интересные.

Забавные СМС-переписки с мамами
Забавные СМС-переписки с мамами
Забавные СМС-переписки с мамами
Забавные СМС-переписки с мамами
Забавные СМС-переписки с мамами
Забавные СМС-переписки с мамами
Забавные СМС-переписки с мамами
Забавные СМС-переписки с мамами
Забавные СМС-переписки с мамами

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 Теги: смс-приколы, мама

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Сегодня, 17:04 » Автор: Татьяна Ларина
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