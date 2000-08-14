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Раздел: Курьезы  
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Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей

Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителейЖизненные иллюстрации о тяготах жизни молодых родителей.

Майк Кубу – молодой отец, уже испытавший на себе все хлопоты воспитания маленького ребенка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Как оказалось, в теории все было намного проще, так что иллюстратор решил создать картинки из серии "Ожидание/Реальность", чтобы хоть как-то подготовить будущих родителей и повеселить тех, кто уже воспитывает своего малыша.

Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
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 Теги: родители, дети

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Сегодня, 18:04 » Автор: Татьяна Ларина
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