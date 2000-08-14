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В России мужчина вернулся в семью после своих похорон

В России мужчина вернулся в семью после своих похорон

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Житель России ограбил друга, когда пришел доказывать ему, что не вор За совершённую кражу мужчина получил 2 года и 1 месяц лишения свободы в колонии особого режима.