Раздел: Курьезы
В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
Человек, которого до сих пор оплакивали, пришел домой.
В российском Кемерово произошла просто жуткая и даже мистическая история. Мужчина, которого родные похоронили, через девять дней снова появился на пороге их дома живой и невредимый.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Как стало известно, в начале августа в Кемерово был пожар, дотла сгорел один из частных домов.
Впоследствии спасатели достали оттуда обугленный труп. Опознание в морге прошло по всем правилам. Полицейские подтвердили, что родственники опознали своего члена семьи. Только сестра немного сомневалась, что это действительно их Сергей. А не зря сомневалась.
Потом были похороны. Когда семья отмечала девять дней по усопшему, произошло то, от чего просто волосы дыбом стали.
Человек, которого до сих пор оплакивали, пришел домой. Правда, теперь у "воскресшего" кемеровчанина из документов только свидетельство о смерти.
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Родственники рассказали, что Сергей Гапеев боролся с алкоголизмом. Где он все это время был, не сообщается.
В российском Кемерово произошла просто жуткая и даже мистическая история. Мужчина, которого родные похоронили, через девять дней снова появился на пороге их дома живой и невредимый.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Как стало известно, в начале августа в Кемерово был пожар, дотла сгорел один из частных домов.
Впоследствии спасатели достали оттуда обугленный труп. Опознание в морге прошло по всем правилам. Полицейские подтвердили, что родственники опознали своего члена семьи. Только сестра немного сомневалась, что это действительно их Сергей. А не зря сомневалась.
Потом были похороны. Когда семья отмечала девять дней по усопшему, произошло то, от чего просто волосы дыбом стали.
Человек, которого до сих пор оплакивали, пришел домой. Правда, теперь у "воскресшего" кемеровчанина из документов только свидетельство о смерти.
Читайте также: Китаец вернулся домой после собственных похорон
Родственники рассказали, что Сергей Гапеев боролся с алкоголизмом. Где он все это время был, не сообщается.
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