» » В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
Раздел: Курьезы  
0

В России мужчина вернулся в семью после своих похорон

В России мужчина вернулся в семью после своих похоронЧеловек, которого до сих пор оплакивали, пришел домой.

В российском Кемерово произошла просто жуткая и даже мистическая история. Мужчина, которого родные похоронили, через девять дней снова появился на пороге их дома живой и невредимый.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Как стало известно, в начале августа в Кемерово был пожар, дотла сгорел один из частных домов.

Впоследствии спасатели достали оттуда обугленный труп. Опознание в морге прошло по всем правилам. Полицейские подтвердили, что родственники опознали своего члена семьи. Только сестра немного сомневалась, что это действительно их Сергей. А не зря сомневалась.

Потом были похороны. Когда семья отмечала девять дней по усопшему, произошло то, от чего просто волосы дыбом стали.

Человек, которого до сих пор оплакивали, пришел домой. Правда, теперь у "воскресшего" кемеровчанина из документов только свидетельство о смерти.

Читайте также: Китаец вернулся домой после собственных похорон

Родственники рассказали, что Сергей Гапеев боролся с алкоголизмом. Где он все это время был, не сообщается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, похороны

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:44 » Автор: Едгар Букмирза
     174
     0

Похожие новости по теме

Житель России ограбил друга, когда пришел доказывать ему, что не вор Житель России ограбил друга, когда пришел доказывать ему, что не вор

За совершённую кражу мужчина получил 2 года и 1 месяц лишения свободы в колонии особого режима.

В Парагвае мужчина В Парагвае мужчина "обрадовал" семью, явившись на свои похороны

Мужчину считали погибшим.

Еще один хит Сети: Прирученный кабан исчез на неделю и вернулся домой пьяным Еще один хит Сети: Прирученный кабан исчез на неделю и вернулся домой пьяным

Животное дорвалось к фруктам с домашнего вина, а потом заснуло среди остатков.

Хохма дня: Хохма дня: "пропавшего" таксиста нашли пьяным в день его похорон

Похороны пропавшего жителя Кении были отменены после того, как его обнаружили пьяным в соседнем городе.

Минутка доброты: в Англии кот вернулся домой через 14 лет скитаний Минутка доброты: в Англии кот вернулся домой через 14 лет скитаний

Четвероногого нашли в сорока километрах от дома его хозяйки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх