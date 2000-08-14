» » В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
Раздел: Курьезы  
0

В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян

В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиянТуристка уснула возле контактного зоопарка.

Туристку в оккупированном Крыму, которая, вероятно, в нетрезвом состоянии уснула возле контактного зоопарка Алушты, подняли на смех в сети.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

"Алушта. Вчера около контактного зоопарка на центральной набережной... Вот такие туристы", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

"Руссо туристо облико морале" – отметила elen.

"Это не туристка, это зверушка контактная. Давайте ей придумаем название", – заявил Aнатолий.

Читайте также: «Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму

"Вместо Вайкуле приехала, а вы не рады", – иронизирует пользователь "Зонтик Путина".

В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Крым, турист

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:46 » Автор: Едгар Букмирза
     1834
     0

Похожие новости по теме

В Сети высмеяли «культурный отдых» российских туристов в Крыму В Сети высмеяли «культурный отдых» российских туристов в Крыму

Люди "отдохнули" возле зоопарка.

В Сети высмеяли туалет в оккупированном Крыму В Сети высмеяли туалет в оккупированном Крыму

Туалет без стен стоил недешево.

В Сети высмеяли старую фотку Путина В Сети высмеяли старую фотку Путина

Разница в 30 лет.

«Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму «Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму

Фото сделали в Ялте.

Украли на краденной земле: в Сети высмеяли фото россиянок в Крыму Украли на краденной земле: в Сети высмеяли фото россиянок в Крыму

Женщины хвастаются украденными цветами.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх