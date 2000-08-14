Раздел: Курьезы
Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить "Укрзализниця"
В чем состоит работа компании, администрация не объясняет.
В сети распространилось фото правил пользования поездами в Украине, в которых среди прочих указана нелепая и смешная услуга, которую "Укрзализниця" может предоставлять бесплатно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"Просмотр современных художественных мультипликационных фильмов с помощью собственных мобильных устройств", - значится в графе "Бесплатные услуги".
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К слову, оказалось, что в перечень бесплатных услуг, которые может предоставить "Укрзализниця" входит также возможность попросить плед, сделать объявление по громкой связи, вызвать сотрудника клининговой компании, а также подразделения экстренных служб до ближайшей станции, таких как полиция или скорая помощь. А еще можно бесплатно вызвать к вагону носильщика, которому оплатить услугу можно будет уже по факту транспортировки багажа.
В сети распространилось фото правил пользования поездами в Украине, в которых среди прочих указана нелепая и смешная услуга, которую "Укрзализниця" может предоставлять бесплатно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"Просмотр современных художественных мультипликационных фильмов с помощью собственных мобильных устройств", - значится в графе "Бесплатные услуги".
Читайте также: В сейфе умершей бабушки родственники обнаружили неожиданную находку. Фото
К слову, оказалось, что в перечень бесплатных услуг, которые может предоставить "Укрзализниця" входит также возможность попросить плед, сделать объявление по громкой связи, вызвать сотрудника клининговой компании, а также подразделения экстренных служб до ближайшей станции, таких как полиция или скорая помощь. А еще можно бесплатно вызвать к вагону носильщика, которому оплатить услугу можно будет уже по факту транспортировки багажа.
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2013
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