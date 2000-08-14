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Раздел: Курьезы  
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Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить "Укрзализниця"

Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить "Укрзализниця"В чем состоит работа компании, администрация не объясняет.

В сети распространилось фото правил пользования поездами в Украине, в которых среди прочих указана нелепая и смешная услуга, которую "Укрзализниця" может предоставлять бесплатно.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"Просмотр современных художественных мультипликационных фильмов с помощью собственных мобильных устройств", - значится в графе "Бесплатные услуги".

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К слову, оказалось, что в перечень бесплатных услуг, которые может предоставить "Укрзализниця" входит также возможность попросить плед, сделать объявление по громкой связи, вызвать сотрудника клининговой компании, а также подразделения экстренных служб до ближайшей станции, таких как полиция или скорая помощь. А еще можно бесплатно вызвать к вагону носильщика, которому оплатить услугу можно будет уже по факту транспортировки багажа.

Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить "Укрзализниця"

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 Теги: Украинцы, Укрзализныця, услуги

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Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
     2013
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