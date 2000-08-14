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Раздел: Курьезы  
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Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети

Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем СетиХаски покорил пользователей Сети.

Когда в сети появился снимок забавного сибирского хаски, который застрял на кокосовой пальме, это, конечно же, не могло остаться незамеченным.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

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Пользователи интернета решили помочь ему… с помощью фотошопа.

Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
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 Теги: Хаски, мемы

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Сегодня, 23:10 » Автор: Едгар Букмирза
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