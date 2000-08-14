Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер

Больница готовится к нехватке медсестер.



В больнице американского штата Аризона одновременно забеременели 16 медсестер, передает



"Шестнадцать медсестер, которые работают в отделении интенсивной терапии в медицинском центре города Меса, беременны", - говорится в сообщении.



По словам медсестер, они не договаривались и не планировали "бейби-бум", но сейчас им нравится обсуждать в столовой беременность и детей. Ради них повара даже изменили меню.



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Однако в больнице теперь произойдет нехватка медсестер - все беременные уйдут в декретный отпуск на 12 недель. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В больнице американского штата Аризона одновременно забеременели 16 медсестер, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua "Шестнадцать медсестер, которые работают в отделении интенсивной терапии в медицинском центре города Меса, беременны", - говорится в сообщении.По словам медсестер, они не договаривались и не планировали "бейби-бум", но сейчас им нравится обсуждать в столовой беременность и детей. Ради них повара даже изменили меню.Однако в больнице теперь произойдет нехватка медсестер - все беременные уйдут в декретный отпуск на 12 недель.



