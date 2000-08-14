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Раздел: Курьезы  
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Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер

Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестерБольница готовится к нехватке медсестер.

В больнице американского штата Аризона одновременно забеременели 16 медсестер, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"Шестнадцать медсестер, которые работают в отделении интенсивной терапии в медицинском центре города Меса, беременны", - говорится в сообщении.

По словам медсестер, они не договаривались и не планировали "бейби-бум", но сейчас им нравится обсуждать в столовой беременность и детей. Ради них повара даже изменили меню.

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Однако в больнице теперь произойдет нехватка медсестер - все беременные уйдут в декретный отпуск на 12 недель.
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 Теги: беременность, США

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Сегодня, 12:05 » Автор: Анна Мартынова
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