Раздел: Курьезы
Елисейский дворец может «трудоустроить» несколько котов
В резиденции уже живут куры и собака.
Французский депутат Аврора Берже предлагает запустить кошек в официальную резиденцию президента Франции для борьбы с вторжением мышей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую Правду.
Мыши и крысы являются серьезной проблемой Парижа, а в декабре прошлого года французское правительство даже разрешило завести кошек в некоторых министерствах.
Берже, которая является депутатом партии президента Франции, призывает снять запрет для пребывания кошек в Елисейском дворце и Национальном собрании.
"Нам нужны кошки в Елисейском дворце. Некоторые из нас настаивают на этом, потому что там очень много мышей, как и в Национальном собрании", - сказала она.
Напомним, в марте в Елисейском дворце, который является резиденцией президента Франции, появился курятник.
Как известно, в прошлом году Эммануэль Макрона завел собаку по кличке Немо, продолжив традицию французских президентов, которые заводят "первую собаку" страны.
Макрон и его жена рассказали, что купили собаку в приюте для животных за 250 евро.
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Каждый послевоенный французский президент заводил собаку. Большинство из них выбирали лабрадоров, хотя у Шарля де Голль был корги - подарок от королевы Великобритании Елизаветы II.
Французский депутат Аврора Берже предлагает запустить кошек в официальную резиденцию президента Франции для борьбы с вторжением мышей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую Правду.
Мыши и крысы являются серьезной проблемой Парижа, а в декабре прошлого года французское правительство даже разрешило завести кошек в некоторых министерствах.
Берже, которая является депутатом партии президента Франции, призывает снять запрет для пребывания кошек в Елисейском дворце и Национальном собрании.
"Нам нужны кошки в Елисейском дворце. Некоторые из нас настаивают на этом, потому что там очень много мышей, как и в Национальном собрании", - сказала она.
Напомним, в марте в Елисейском дворце, который является резиденцией президента Франции, появился курятник.
Как известно, в прошлом году Эммануэль Макрона завел собаку по кличке Немо, продолжив традицию французских президентов, которые заводят "первую собаку" страны.
Макрон и его жена рассказали, что купили собаку в приюте для животных за 250 евро.
Читайте также: Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер
Каждый послевоенный французский президент заводил собаку. Большинство из них выбирали лабрадоров, хотя у Шарля де Голль был корги - подарок от королевы Великобритании Елизаветы II.
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