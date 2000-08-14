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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов

Прикольные фотки, вызывающие массу вопросовЭтим снимкам нужно объяснение.

Как думаете, что могло заставить человека припарковать велотренажер, повесить замок на пончик или пронзить мечом лобовое стекло чужого авто? В мире происходит много непонятных вещей, настолько смешных и забавных, что хочется посмотреть дважды, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Предлагаем немного отвлечься от рутины и погрузиться в мир абсурдных решений и странных стечений обстоятельств.

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Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
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 Теги: приколы, странные

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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