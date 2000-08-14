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Раздел: Курьезы  
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Обожающий позировать шарпей покорил Instagram

Обожающий позировать шарпей покорил InstagramПаддингтон и его друзья.

Паддингтон и Батлер неразделимы. Лучшие друзья живут вместе со своей хозяйкой и еще тремя другими кошками в Тасмании на южном побережье Австралии. Шарпей, часто одетый в причудливые наряды, терпеливо сидит рядом со своим кошачьим другом и терпит все его выходки, пока их хозяйка Энни Джейкоп делает удивительные кадры для их instagram-аккаунта.

Порой Батлер выглядит возле своего друга как кот укутавшийся в шерстяной плед. Порода шарпей одна из самых редких пород в мире. Ее название переводится с китайского, как «песчаная шкура». У шарпея экзотическая внешность: на небольшую собаку как бы надета шкура большой.

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Французы говорят: «Если вы идете в гости и берете с собой шарпея, не удивляйтесь тому, что вас просто не заметят». Несмотря на то, что шарпей считается бойцовской собакой, Паддингтон очень нежный и добрый пес.

Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
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 Теги: Instagram, шарпей

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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