Обожающий позировать шарпей покорил Instagram

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Паддингтон и Батлер неразделимы. Лучшие друзья живут вместе со своей хозяйкой и еще тремя другими кошками в Тасмании на южном побережье Австралии. Шарпей, часто одетый в причудливые наряды, терпеливо сидит рядом со своим кошачьим другом и терпит все его выходки, пока их хозяйка Энни Джейкоп делает удивительные кадры для их instagram-аккаунта.Порой Батлер выглядит возле своего друга как кот укутавшийся в шерстяной плед. Порода шарпей одна из самых редких пород в мире. Ее название переводится с китайского, как «песчаная шкура». У шарпея экзотическая внешность: на небольшую собаку как бы надета шкура большой.Французы говорят: «Если вы идете в гости и берете с собой шарпея, не удивляйтесь тому, что вас просто не заметят». Несмотря на то, что шарпей считается бойцовской собакой, Паддингтон очень нежный и добрый пес.