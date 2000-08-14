Раздел: Курьезы
Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Паддингтон и его друзья.
Паддингтон и Батлер неразделимы. Лучшие друзья живут вместе со своей хозяйкой и еще тремя другими кошками в Тасмании на южном побережье Австралии. Шарпей, часто одетый в причудливые наряды, терпеливо сидит рядом со своим кошачьим другом и терпит все его выходки, пока их хозяйка Энни Джейкоп делает удивительные кадры для их instagram-аккаунта.
Порой Батлер выглядит возле своего друга как кот укутавшийся в шерстяной плед. Порода шарпей одна из самых редких пород в мире. Ее название переводится с китайского, как «песчаная шкура». У шарпея экзотическая внешность: на небольшую собаку как бы надета шкура большой.
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Французы говорят: «Если вы идете в гости и берете с собой шарпея, не удивляйтесь тому, что вас просто не заметят». Несмотря на то, что шарпей считается бойцовской собакой, Паддингтон очень нежный и добрый пес.
Паддингтон и Батлер неразделимы. Лучшие друзья живут вместе со своей хозяйкой и еще тремя другими кошками в Тасмании на южном побережье Австралии. Шарпей, часто одетый в причудливые наряды, терпеливо сидит рядом со своим кошачьим другом и терпит все его выходки, пока их хозяйка Энни Джейкоп делает удивительные кадры для их instagram-аккаунта.
Порой Батлер выглядит возле своего друга как кот укутавшийся в шерстяной плед. Порода шарпей одна из самых редких пород в мире. Ее название переводится с китайского, как «песчаная шкура». У шарпея экзотическая внешность: на небольшую собаку как бы надета шкура большой.
Читайте также: Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер
Французы говорят: «Если вы идете в гости и берете с собой шарпея, не удивляйтесь тому, что вас просто не заметят». Несмотря на то, что шарпей считается бойцовской собакой, Паддингтон очень нежный и добрый пес.
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