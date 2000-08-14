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Раздел: Курьезы  
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Заядлые модники в подборке уморительных фоток

Заядлые модники в подборке уморительных фотокОни - обладатели нестандартного чувства стиля.

Мода - дама переменчивая, не гонитесь за ней. некоторые люди так спешат в погоне за трендами и модой, что забывают о своем собственном стиле. Другие же наоборот не следуют никаким общепринятым стандартам и плывут на своей волне. Объединяет их одно - отсутствие чувства меры. Оцените и вы наших героев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
Заядлые модники в подборке уморительных фоток
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 Теги: мода, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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