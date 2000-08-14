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Раздел: Курьезы  
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Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами

Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабамиГород превратился в "Венецию".

Жители Львова с юмором реагируют на последствия недавнего мощного ливня, в результате которого затопило многие улицы города и десятки автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф..

Фотографии и фотоколлажи с забавными подписями размещают в социальных сетях.

Традиционно популярны сравнения затопленных улиц Львова с Венецией и "Титаником". Львовяне вспоминают яркие кадры из известного фильма и добавляют на фото затопленных улиц водолазов и гондолы.

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Впрочем, некоторые фотографии, изображающие жителей Львова в резиновых лодках, проплывающих между маршрутками и затопленными автомобилями, в дополнительной редактуре не нуждаются.

Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами
Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами
Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами
Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами
Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами
Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами
Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами
Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами
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 Теги: Львов, фотожабы

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Сегодня, 16:13 » Автор: Анна Мартынова
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