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Раздел: Курьезы  
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В Колумбии осел спас магазин от ограбления

В Колумбии осел спас магазин от ограбленияОсел не дал себя использовать.

Благодаря ослу по кличке Хави в одном из магазинов города Хуан-де-Акоста было предотвращено ограбление. Ранее животное было украдено злоумышленниками, которые взяли его с собой на дело, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.

Целью похищения стала возможность использования осла в качестве тяговой силы. Через 12 часов после похищения животного, грабители через крышу пробрались в один из магазинов города. Когда они начинали нагружать товар на животное, оно громко заревело, что испугало воров. Они, побоявшись, что их обнаружат, бросили весь товар, животное и сбежали с места происшествия.

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Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место преступления, забрали осла в участок, куда прибыл и его хозяин. Личности самих злоумышленников установлены не были.
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 Теги: Колумбия, осел

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Сегодня, 09:55 » Автор: Анна Мартынова
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