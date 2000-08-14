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Раздел: Курьезы  
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Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами

Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами«Бук» протаранил здание бизнес-центра.

В столице активно готовятся к параду, который пройдет в День независимости, проводят репетиции c участием военной техники. Однако не все проходит так гладко, как хотелось бы, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

18 августа, возвращавшийся с репетиции военного парада, зенитно-ракетный комплекс «Бук» протаранил здание бизнес-центра Astarta. К счастью, обошлось без жертв. Правда тема буквально сразу стала резонансной и ее активно начали обсуждать в соцсетях. Кто-то просто выразил свои догадки о причине случившегося, а кто-то вдохновился на создание забавных фотожаб.

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Мы собрали комментарии тех, кого не покидает чувство юмора даже в таких ситуациях.

Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
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 Теги: Киев, фотожабы

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Сегодня, 11:26 » Автор: Анна Мартынова
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