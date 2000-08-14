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Раздел: Курьезы  
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Забавная реакция котов на отражение в зеркале

Забавная реакция котов на отражение в зеркалеЭто очень забавно.

Хозяева животных часто задаются вопросом: что делают их усатые друзья, когда их нет дома? Возможно, они пытаются узнать, что это за котенок спрятался в зеркале, как в этом видео. Коты вообще забавные животные, и поэтому видео с ними всегда позитивные, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Сделайте минутный перерывчик и поднимите себе настроение этими пушистиками.

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 Теги: зеркало, коты

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Сегодня, 14:28 » Автор: Анна Мартынова
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