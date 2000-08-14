Раздел: Курьезы
Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой
Новая работа Сергея Елкина.
Известный карикатурист Сергей Елкин опубликовал картинку на которой президент РФ Владимир Путин пытается словить букет, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
Карикатуру художник Сергей Елкин опубликовал в Facebook.
На картинке Елкин в очередной раз посмеялся с небольшого роста президента России.
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Для того, чтобы Путин смог словить заветный букет, президента РФ поднимает один из его охранников.
Известный карикатурист Сергей Елкин опубликовал картинку на которой президент РФ Владимир Путин пытается словить букет, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
Карикатуру художник Сергей Елкин опубликовал в Facebook.
На картинке Елкин в очередной раз посмеялся с небольшого роста президента России.
Читайте также: Реакция собаки на запись своего "выступления" насмешила YouTube
Для того, чтобы Путин смог словить заветный букет, президента РФ поднимает один из его охранников.
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