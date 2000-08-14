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Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой

Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой Новая работа Сергея Елкина.

Известный карикатурист Сергей Елкин опубликовал картинку на которой президент РФ Владимир Путин пытается словить букет, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.

Карикатуру художник Сергей Елкин опубликовал в Facebook.

На картинке Елкин в очередной раз посмеялся с небольшого роста президента России.

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Для того, чтобы Путин смог словить заветный букет, президента РФ поднимает один из его охранников.

Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой
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 Теги: карикатура, Путин

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Сегодня, 17:15 » Автор: Анна Мартынова
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