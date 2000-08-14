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Раздел: Курьезы  
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Проблемы современных людей в прикольных комиксах

Проблемы современных людей в прикольных комиксахОни развеселят любого.

Джоанн Саргинсон (Joanne Sarginson) увлеклась созданием комиксов, когда поняла, что ее блогу не хватает картинок. В своих работах Джоанн показывает попытки наконец-то начать вести дела как все «нормальные» взрослые люди. К сюжетам комиксов можно относиться по-разному: просто посмеяться над курьезными случаями или с иронией вспомнить о собственных жизненных неурядицах, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Стремление художницы к профессиональному росту и легкий юмор, с которым она говорит о проблемах немалой части людей, понравилось и нам. Мы делимся с читателями работами Джоанн и надеемся, что они помогут преодолеть неуверенность и апатию и продолжить нелегкий жизненный путь.

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Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
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 Теги: комиксы, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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