Раздел: Курьезы
Проблемы современных людей в прикольных комиксах
Они развеселят любого.
Джоанн Саргинсон (Joanne Sarginson) увлеклась созданием комиксов, когда поняла, что ее блогу не хватает картинок. В своих работах Джоанн показывает попытки наконец-то начать вести дела как все «нормальные» взрослые люди. К сюжетам комиксов можно относиться по-разному: просто посмеяться над курьезными случаями или с иронией вспомнить о собственных жизненных неурядицах, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Стремление художницы к профессиональному росту и легкий юмор, с которым она говорит о проблемах немалой части людей, понравилось и нам. Мы делимся с читателями работами Джоанн и надеемся, что они помогут преодолеть неуверенность и апатию и продолжить нелегкий жизненный путь.
Читайте также: Реакция собаки на запись своего "выступления" насмешила YouTube
Джоанн Саргинсон (Joanne Sarginson) увлеклась созданием комиксов, когда поняла, что ее блогу не хватает картинок. В своих работах Джоанн показывает попытки наконец-то начать вести дела как все «нормальные» взрослые люди. К сюжетам комиксов можно относиться по-разному: просто посмеяться над курьезными случаями или с иронией вспомнить о собственных жизненных неурядицах, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Стремление художницы к профессиональному росту и легкий юмор, с которым она говорит о проблемах немалой части людей, понравилось и нам. Мы делимся с читателями работами Джоанн и надеемся, что они помогут преодолеть неуверенность и апатию и продолжить нелегкий жизненный путь.
Читайте также: Реакция собаки на запись своего "выступления" насмешила YouTube
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