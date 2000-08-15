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Раздел: Курьезы  
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Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии

Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономииКомментаторы предлагают более радикальные методы.

Россиянам посоветовали сворачивать туалетную бумагу при использовании в два раза с целью экономии, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Идею, которую предложили производители "Туалетной бумаги из Набережных Челнов", стали живо обсуждать в соцсетях жители России.

"Известно, что размер человеческого сердца можно определить по сжатой в кулак ладони. Вот и мы решили для ясности инструкции взять в ориентир вашу ладошку. Просто выпрямите пальцы и оторвите кусок бумаги размером с длину ладони", - сказали производители, предложив свернуть бумагу пополам ради экономии.

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"Ещё можно в химчистку сдавать, "Я майкой обычно, так что ваши санкции мне не страшны", "мы всей семьей пользуемся руками давно, мы считаем, что для пользы нашей всемогущей нужно экономить", "Я ладошку использую. Когда не хватает, использую вторую. В месяц экономлю 50 рублей, а за год целых 600!" - пишут в сети.

Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии
Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии
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 Теги: туалетная бумага, экономия

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Сегодня, 11:31 » Автор: Анна Мартынова
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