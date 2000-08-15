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Раздел: Курьезы  
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В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта

В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта Асфальт во дворе появился впервые за 44 года

В городе Канск (Краснодарский край) провели пафосную торжественную церемонию в одном из местных дворов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии..

Нп празднике было перерезание красной ленточки, делегация чиновников, торжественные речи, цветы, шампанское.
Однако повод для торжества был весьма странный, потому, что такое гуляние было посвящено всего лишь навсего появлению асфальта во дворе дома.

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«Во дворах открывают асфальт… Люди до сих пор воспринимают асфальт во дворе как нечто невероятное, как дар свыше», - написал российский блогер Илья Варламов.

В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта

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 Теги: асфальт, Россия

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Сегодня, 13:12 » Автор: Анна Мартынова
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