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Раздел: Курьезы  
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Поклонницы Путина насмешили очередным посланием американцам

Поклонницы Путина насмешили очередным посланием американцамПенсионерки очень беспокоятся за американцев.

Пенсионерки из так называемого отряда главы России Владимира Путина решили заняться спасением граждан США, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Соответствующее видео с названием "Миллионы американцев мечтают переехать на ПМЖ в Россию!" опубликовано в YouTube на канале "Отряды Путина Soc Sprav".

"Просим Правительство облегчить порядок оформления документов для граждан приезжающих на ПМЖ из Америки", - написано под видео.

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На кадрах пенсионерки обсуждают вымышленные проблемы граждан США и выразили готовность приютить американцев у себя дома.

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 Теги: Путин, американцы

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Сегодня, 14:37 » Автор: Анна Мартынова
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