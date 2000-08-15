Раздел: Курьезы
Поклонницы Путина насмешили очередным посланием американцам
Пенсионерки очень беспокоятся за американцев.
Пенсионерки из так называемого отряда главы России Владимира Путина решили заняться спасением граждан США, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Соответствующее видео с названием "Миллионы американцев мечтают переехать на ПМЖ в Россию!" опубликовано в YouTube на канале "Отряды Путина Soc Sprav".
"Просим Правительство облегчить порядок оформления документов для граждан приезжающих на ПМЖ из Америки", - написано под видео.
Читайте также: В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
На кадрах пенсионерки обсуждают вымышленные проблемы граждан США и выразили готовность приютить американцев у себя дома.
Пенсионерки из так называемого отряда главы России Владимира Путина решили заняться спасением граждан США, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Соответствующее видео с названием "Миллионы американцев мечтают переехать на ПМЖ в Россию!" опубликовано в YouTube на канале "Отряды Путина Soc Sprav".
"Просим Правительство облегчить порядок оформления документов для граждан приезжающих на ПМЖ из Америки", - написано под видео.
Читайте также: В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
На кадрах пенсионерки обсуждают вымышленные проблемы граждан США и выразили готовность приютить американцев у себя дома.
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