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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики

Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики Они похожи на воду.

Мягкие пушистые существа порой очень странно меняются, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Существует мнение, что коты - это жидкость. Возможно, все не так кардинально, но некоторые фотографии заставляют задуматься, из чего же сделаны эти создания.

Читайте также: Сама фотогеничность: забавные фотки котов

Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
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 Теги: коты, физика

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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