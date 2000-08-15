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Раздел: Курьезы  
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Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев

Нелепые лайфхаки от настоящих лентяевЛентяи 80-го уровня.

Пожалуй, немного полениться не отказался бы никто. Вот только понятие «немного» у всех разное. В нашем сегодняшнем материале собрали такие личности, которые бы могли взять первый приз в категории «Лентяй года», передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
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 Теги: лайфхаки, лентяи

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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