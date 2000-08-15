Раздел: Курьезы
Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
Лентяи 80-го уровня.
Пожалуй, немного полениться не отказался бы никто. Вот только понятие «немного» у всех разное. В нашем сегодняшнем материале собрали такие личности, которые бы могли взять первый приз в категории «Лентяй года», передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Сама фотогеничность: забавные фотки котов
Пожалуй, немного полениться не отказался бы никто. Вот только понятие «немного» у всех разное. В нашем сегодняшнем материале собрали такие личности, которые бы могли взять первый приз в категории «Лентяй года», передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Сама фотогеничность: забавные фотки котов
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