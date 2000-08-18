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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях Жизнь умеет разочаровывать.

Самообладание - навык, который закрепляется в жизненных реалиях, ведь они частенько существенно расходятся с нашими ожиданиями и надеждами. Не впасть в ступор, панику, не потерять самоконтроль и пережить эти моменты, как всегда, помогают чувство юмора и смех. Пусть иногда и с нотками легкой истерии, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы прониклись историями, которые стоят за каждым из этих 17 фото, но сдерживать хохот к концу просмотра подборки было уже невозможно. Проверьте сами.

«Заказала у художника через фейсбук портрет за $ 40»

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


Сделал отличный торт на свой день рождения. Если не обращать внимания на нюансы

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


«Моя тетя попыталась сделать для друга торт с Долли Партон»

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


«Говорит, не было запасного колеса, ездил так три дня! Я нашел запаску в его багажнике в комплекте с диском»

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


«Купил маффин с черникой. Вернее, с ее вкраплениями»

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


«Намучился с переустановкой унитаза, который начал протекать: дважды ездил в магазин, работал, несмотря на грыжу и боль, и только в конце заметил, что забыл про дверь»

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


«Спускаясь по лестнице, я уронил дом из лего, который построил 10 лет назад»

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


Все как я люблю: тортилья с мясом, состоящая на 80 % из лаваша

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


«Проснулась в 3:30 утра и 4 часа поднималась в горы, чтобы увидеть этот прекрасный вид. Та-да-а!»

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


«Калькулятор моей жены перестал работать из-за нехватки света, и я сказал ей, чтобы она использовала свой телефон. Не такого я ожидал»

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


«Мои роллы „Тунец и авокадо“ содержат 0 % тунца»

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


«Купили с папой билеты на концерт. Вот мое место»

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


То чувство, когда про свой день рождения помнишь только ты

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


- Хочу татуировку, как на этом фото...
- Ни слова больше!

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


«„Просыпайся рано!“ - говорили они. „Используй день на полную!“ - говорили они. Я возвращаюсь спать»

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


Когда паркуешь машину в неположенном месте, нужно быть готовым ко всему

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях


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«Попросила мужа сфотографировать нас в нашу брачную ночь. Это была единственная фотография»

Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях
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 Теги: разочарование, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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