Раздел: Курьезы
Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях
Жизнь умеет разочаровывать.
Самообладание - навык, который закрепляется в жизненных реалиях, ведь они частенько существенно расходятся с нашими ожиданиями и надеждами. Не впасть в ступор, панику, не потерять самоконтроль и пережить эти моменты, как всегда, помогают чувство юмора и смех. Пусть иногда и с нотками легкой истерии, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы прониклись историями, которые стоят за каждым из этих 17 фото, но сдерживать хохот к концу просмотра подборки было уже невозможно. Проверьте сами.
«Заказала у художника через фейсбук портрет за $ 40»
Сделал отличный торт на свой день рождения. Если не обращать внимания на нюансы
«Моя тетя попыталась сделать для друга торт с Долли Партон»
«Говорит, не было запасного колеса, ездил так три дня! Я нашел запаску в его багажнике в комплекте с диском»
«Купил маффин с черникой. Вернее, с ее вкраплениями»
«Намучился с переустановкой унитаза, который начал протекать: дважды ездил в магазин, работал, несмотря на грыжу и боль, и только в конце заметил, что забыл про дверь»
«Спускаясь по лестнице, я уронил дом из лего, который построил 10 лет назад»
Все как я люблю: тортилья с мясом, состоящая на 80 % из лаваша
«Проснулась в 3:30 утра и 4 часа поднималась в горы, чтобы увидеть этот прекрасный вид. Та-да-а!»
«Калькулятор моей жены перестал работать из-за нехватки света, и я сказал ей, чтобы она использовала свой телефон. Не такого я ожидал»
«Мои роллы „Тунец и авокадо“ содержат 0 % тунца»
«Купили с папой билеты на концерт. Вот мое место»
То чувство, когда про свой день рождения помнишь только ты
- Хочу татуировку, как на этом фото...
- Ни слова больше!
«„Просыпайся рано!“ - говорили они. „Используй день на полную!“ - говорили они. Я возвращаюсь спать»
Когда паркуешь машину в неположенном месте, нужно быть готовым ко всему
Читайте также: В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
«Попросила мужа сфотографировать нас в нашу брачную ночь. Это была единственная фотография»
Самообладание - навык, который закрепляется в жизненных реалиях, ведь они частенько существенно расходятся с нашими ожиданиями и надеждами. Не впасть в ступор, панику, не потерять самоконтроль и пережить эти моменты, как всегда, помогают чувство юмора и смех. Пусть иногда и с нотками легкой истерии, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы прониклись историями, которые стоят за каждым из этих 17 фото, но сдерживать хохот к концу просмотра подборки было уже невозможно. Проверьте сами.
«Заказала у художника через фейсбук портрет за $ 40»
Сделал отличный торт на свой день рождения. Если не обращать внимания на нюансы
«Моя тетя попыталась сделать для друга торт с Долли Партон»
«Говорит, не было запасного колеса, ездил так три дня! Я нашел запаску в его багажнике в комплекте с диском»
«Купил маффин с черникой. Вернее, с ее вкраплениями»
«Намучился с переустановкой унитаза, который начал протекать: дважды ездил в магазин, работал, несмотря на грыжу и боль, и только в конце заметил, что забыл про дверь»
«Спускаясь по лестнице, я уронил дом из лего, который построил 10 лет назад»
Все как я люблю: тортилья с мясом, состоящая на 80 % из лаваша
«Проснулась в 3:30 утра и 4 часа поднималась в горы, чтобы увидеть этот прекрасный вид. Та-да-а!»
«Калькулятор моей жены перестал работать из-за нехватки света, и я сказал ей, чтобы она использовала свой телефон. Не такого я ожидал»
«Мои роллы „Тунец и авокадо“ содержат 0 % тунца»
«Купили с папой билеты на концерт. Вот мое место»
То чувство, когда про свой день рождения помнишь только ты
- Хочу татуировку, как на этом фото...
- Ни слова больше!
«„Просыпайся рано!“ - говорили они. „Используй день на полную!“ - говорили они. Я возвращаюсь спать»
Когда паркуешь машину в неположенном месте, нужно быть готовым ко всему
Читайте также: В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
«Попросила мужа сфотографировать нас в нашу брачную ночь. Это была единственная фотография»
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