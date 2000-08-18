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Раздел: Курьезы  
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"Мимишность" зашкаливает: бездомный пес научился покупать сосиски

"Мимишность" зашкаливает: бездомный пес научился покупать сосискиВот это "бизнес".

Этот невероятный уличный пёс прекрасно освоил искусство попрошайничества, но только клянчит он не еду, а деньги, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

Серхио Васкес из Мексики, который не устаёт удивляться, где животное научилось такому трюку, снял весь процесс на видео. Сначала пёс легонько царапает прохожих по ногам, чтобы получить монетку.

Подаренные добрыми людьми деньги попрошайка относит к киоску и кладёт плату за еду на прилавок. Стоя на задних лапах, пёс внимательно наблюдает за манипуляциями продавца, виляя в предвкушении хвостом.

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И вот наконец ожидание голодного пса приносит свои плоды - в обмен на денежку продавец даёт ему сосиску, так что животное может с удовольствием подкрепиться.

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 Теги: собака, сосиски

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Сегодня, 17:11 » Автор: Анна Мартынова
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