Раздел: Курьезы
"Мимишность" зашкаливает: бездомный пес научился покупать сосиски
Вот это "бизнес".
Этот невероятный уличный пёс прекрасно освоил искусство попрошайничества, но только клянчит он не еду, а деньги, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Серхио Васкес из Мексики, который не устаёт удивляться, где животное научилось такому трюку, снял весь процесс на видео. Сначала пёс легонько царапает прохожих по ногам, чтобы получить монетку.
Подаренные добрыми людьми деньги попрошайка относит к киоску и кладёт плату за еду на прилавок. Стоя на задних лапах, пёс внимательно наблюдает за манипуляциями продавца, виляя в предвкушении хвостом.
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И вот наконец ожидание голодного пса приносит свои плоды - в обмен на денежку продавец даёт ему сосиску, так что животное может с удовольствием подкрепиться.
Этот невероятный уличный пёс прекрасно освоил искусство попрошайничества, но только клянчит он не еду, а деньги, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Серхио Васкес из Мексики, который не устаёт удивляться, где животное научилось такому трюку, снял весь процесс на видео. Сначала пёс легонько царапает прохожих по ногам, чтобы получить монетку.
Подаренные добрыми людьми деньги попрошайка относит к киоску и кладёт плату за еду на прилавок. Стоя на задних лапах, пёс внимательно наблюдает за манипуляциями продавца, виляя в предвкушении хвостом.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
И вот наконец ожидание голодного пса приносит свои плоды - в обмен на денежку продавец даёт ему сосиску, так что животное может с удовольствием подкрепиться.
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