Раздел: Курьезы
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Вот это фантазия.
Иногда изготовители игрушек дают слишком большую волю своей фантазии. Тогда на полках магазинов оказываются странные, обескураживающие и иногда даже пугающие создания, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы не смогли пройти мимо этих чересчур креативных творений и сделали подборку, чтобы вы тоже смогли насладиться и вдоволь посмеяться над ними.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Иногда изготовители игрушек дают слишком большую волю своей фантазии. Тогда на полках магазинов оказываются странные, обескураживающие и иногда даже пугающие создания, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы не смогли пройти мимо этих чересчур креативных творений и сделали подборку, чтобы вы тоже смогли насладиться и вдоволь посмеяться над ними.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
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