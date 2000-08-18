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Раздел: Курьезы  
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Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей

Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей Вот это фантазия.

Иногда изготовители игрушек дают слишком большую волю своей фантазии. Тогда на полках магазинов оказываются странные, обескураживающие и иногда даже пугающие создания, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы не смогли пройти мимо этих чересчур креативных творений и сделали подборку, чтобы вы тоже смогли насладиться и вдоволь посмеяться над ними.

Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать

Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
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 Теги: игрушки, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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