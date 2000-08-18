Раздел: Курьезы
Казусы, на которые способны лишь «усердные» коммунальщики
Они постарались на славу.
Сотрудников коммунальных служб не ругает разве что ленивый. Но ведь они трудятся, пытаясь сделать наш быт лучше. Вот только иногда это «рвение» и «усердие» превращается во что-то гипертрофированное, отчего и возникают, мягко выражаясь, странные ситуации. В сегодняшнем материале собраны фото, на которых непонятно, действительно ли коммунальные службы трудятся на благо людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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Сотрудников коммунальных служб не ругает разве что ленивый. Но ведь они трудятся, пытаясь сделать наш быт лучше. Вот только иногда это «рвение» и «усердие» превращается во что-то гипертрофированное, отчего и возникают, мягко выражаясь, странные ситуации. В сегодняшнем материале собраны фото, на которых непонятно, действительно ли коммунальные службы трудятся на благо людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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