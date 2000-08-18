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Раздел: Курьезы  
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Американский сторонник «Л/ДНР» насмешил критикой политики Путина

Американский сторонник «Л/ДНР» насмешил критикой политики Путина Джефф Монсон решил высказаться.

Американский боец ММА и сторонник боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" Джефф Монсон, который получил российское гражданство, несмотря на то, что у него уже был "паспорт" ЛНР", раскритиковал политику Путина в Сирии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее фото с критикой российского президента выложил в Facebook блогер Усы Пескова.

"Кандидат в депутаты Красногорска Джеффри Монсон заявил, что России нужно уменьшить военные расходы и уйти из Сирии", - написано на фото.

Это заявление вызвало недовольство у блогера.

"Понавыдают гражданства кому ни попадя, а они потом в благодарность не нож в спину, а хук в челюсть", - написал Усы Пескова.

Американский сторонник «Л/ДНР» насмешил критикой политики Путина


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А вот как отреагировали на такое заявление пользователи сети:

"Он отбитый, он даже видимо не понял что брякнул, сейчас ему старшие "товарищи" пояснят как "родину" любить надо и он запоёт по-другому", "Типичный засланный казачок. По ночам будет подьезды обоссывать в своем округе и лампочки тырить", "Уважаемое правительство дол.б.. бам дает гражданство, а вот поддержать русских с Снг хуй", "Правильно сказал! Хороший будет депутат!", "Смотри-ка даже Монсон, с напрочь отбитой головой понимает больше наших поцриотов..".

Американский сторонник «Л/ДНР» насмешил критикой политики Путина
Американский сторонник «Л/ДНР» насмешил критикой политики Путина

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 Теги: ЛДНР, Путин

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Сегодня, 18:08 » Автор: Анна Мартынова
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