Раздел: Курьезы
Американский сторонник «Л/ДНР» насмешил критикой политики Путина
Джефф Монсон решил высказаться.
Американский боец ММА и сторонник боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" Джефф Монсон, который получил российское гражданство, несмотря на то, что у него уже был "паспорт" ЛНР", раскритиковал политику Путина в Сирии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее фото с критикой российского президента выложил в Facebook блогер Усы Пескова.
"Кандидат в депутаты Красногорска Джеффри Монсон заявил, что России нужно уменьшить военные расходы и уйти из Сирии", - написано на фото.
Это заявление вызвало недовольство у блогера.
"Понавыдают гражданства кому ни попадя, а они потом в благодарность не нож в спину, а хук в челюсть", - написал Усы Пескова.
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А вот как отреагировали на такое заявление пользователи сети:
"Он отбитый, он даже видимо не понял что брякнул, сейчас ему старшие "товарищи" пояснят как "родину" любить надо и он запоёт по-другому", "Типичный засланный казачок. По ночам будет подьезды обоссывать в своем округе и лампочки тырить", "Уважаемое правительство дол.б.. бам дает гражданство, а вот поддержать русских с Снг хуй", "Правильно сказал! Хороший будет депутат!", "Смотри-ка даже Монсон, с напрочь отбитой головой понимает больше наших поцриотов..".
Американский боец ММА и сторонник боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" Джефф Монсон, который получил российское гражданство, несмотря на то, что у него уже был "паспорт" ЛНР", раскритиковал политику Путина в Сирии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее фото с критикой российского президента выложил в Facebook блогер Усы Пескова.
"Кандидат в депутаты Красногорска Джеффри Монсон заявил, что России нужно уменьшить военные расходы и уйти из Сирии", - написано на фото.
Это заявление вызвало недовольство у блогера.
"Понавыдают гражданства кому ни попадя, а они потом в благодарность не нож в спину, а хук в челюсть", - написал Усы Пескова.
Читайте также: Упитанный политик развеселил мир нелепым ударом по мячу
А вот как отреагировали на такое заявление пользователи сети:
"Он отбитый, он даже видимо не понял что брякнул, сейчас ему старшие "товарищи" пояснят как "родину" любить надо и он запоёт по-другому", "Типичный засланный казачок. По ночам будет подьезды обоссывать в своем округе и лампочки тырить", "Уважаемое правительство дол.б.. бам дает гражданство, а вот поддержать русских с Снг хуй", "Правильно сказал! Хороший будет депутат!", "Смотри-ка даже Монсон, с напрочь отбитой головой понимает больше наших поцриотов..".
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