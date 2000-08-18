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Раздел: Курьезы  
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И так сойдет: в России школа без крыши успешно прошла проверку

И так сойдет: в России школа без крыши успешно прошла проверкуШколу не стали признавать аварийной.

Чиновники комитета по образованию Заринского района отрапортовали: Новозыряновская школа успешно прошла проверку и 1 сентября примет учеников, передает Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net.

Напомним, в конце 2017 году учебное заведение серьезно пострадало после урагана, а капитального ремонта в здании так и не сделано. Как сообщила директор СОШ Елена Михалева, над спортивным залом до сих пор нет половины крыши, а в раздевалках - плесень.

– Начнутся дожди, все полы придут в негодность. Во входном тамбуре тоже все протекает, там тоже плесень. Канализация не функционирует. За линолеум на первом этаже санэпидстанция выписала штраф - 10 тысяч рублей, - перечисляет она.

Однако плачевное состояние образовательного учреждения не смутило приемную комиссию. Все выявленные недочеты, обещают они, будут исправлять на осенних каникулах. На ремонт выделят 5 млн рублей.

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– Школа принята, аварийной она не признана, - говорит Ирина Сироткина, председатель комитета по образованию администрации Заринского района, - что касается кровли и оконных блоков, то они будут заменены в конце октября. Пока будет ремонт в спортзале, дети будут заниматься на спортивной площадке.
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 Теги: Россия, школа

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Сегодня, 11:48 » Автор: Анна Мартынова
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