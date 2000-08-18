Раздел: Курьезы
Смешные фотки «ремонта» от настоящих неумех
Это явно не их "конек".
Как известно, найти хорошего мастера непросто. А по знакомству, да подешевле - таких хоть отбавляй. Вот и получаем непонятно какой результат. Достаточно взглянуть на фотографии из нашего материала, и все становится ясно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Жизнь – боль: прикольные фотки о настоящих неудачниках
Как известно, найти хорошего мастера непросто. А по знакомству, да подешевле - таких хоть отбавляй. Вот и получаем непонятно какой результат. Достаточно взглянуть на фотографии из нашего материала, и все становится ясно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Жизнь – боль: прикольные фотки о настоящих неудачниках
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