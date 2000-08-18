Раздел: Курьезы
Свежая подборка эпичных фотожаб
Невозможно не смеяться.
Мастера Фотошопа постоянно сражаются друг с другом, используя свои «магические» способности, чтобы определить, кто из них лучше в создании эпичных и смешных фотожаб, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Вот отменная подборка в стиле «до и после», которая сделает ваш день. Тут вы найдете самые странные и забавные фантазии: от Дональда Трама в «Крике» Мунка до синицы-убийцы. Фантазия фотошоперов не знает границ.
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Мастера Фотошопа постоянно сражаются друг с другом, используя свои «магические» способности, чтобы определить, кто из них лучше в создании эпичных и смешных фотожаб, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Вот отменная подборка в стиле «до и после», которая сделает ваш день. Тут вы найдете самые странные и забавные фантазии: от Дональда Трама в «Крике» Мунка до синицы-убийцы. Фантазия фотошоперов не знает границ.
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