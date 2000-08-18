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Раздел: Курьезы  
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Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеятьсяСмех да и только.

Глазом не успеешь моргнуть, а в твоем городе уже открыт офис отдаленной китайской компании, а в ресторанах - меню на трех языках. Правда, чтобы пустить пыль в глаза, да и просто вывести сервис на новый уровень, организации нередко слишком торопятся и пренебрегают услугами профессиональных переводчиков. А машины пока не настолько умны. Отсюда множество презабавных ошибок, которые преследуют нас в переводных названиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Перед вами несколько таких огрехов, после которых вам придется потянуться к словарю. Ну, после того, как вы утрете слезы от смеха.

1. Когда прогуливал уроки английского в школе. Или просто учил немецкий

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


Ass - англ. груб. "попа".

2. Турки учат русский язык со слов туристов

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


3. - Вам какой стейк больше нравится?
- Молодцом мой любимый!

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


4. Зато честно!

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


«Жена прислала фото из Анголы. Китайцы открыли магазин барахла с AliExpress и т. п. Supermercado было бы правильно и означало бы „супермаркет“. А вот Supermerdo означает „супердерьмо“».

5. Лштшфум Ащьф!

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


6. А вы пробовали рояль на вкус? Здесь из него чай заваривают!

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


7. Стоишь такая вся в саже, а проходящие мимо мужчины с завистью глядят на твои прихватки для мангала

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


8. Набор Фредди Крюгера?

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


9. Что там за веселье внутри, интересно?

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


Fire - англ. «огонь, пожар». Fair - англ. «ярмарка».

10. Салат с АИ-95?

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


Gas station - англ. «заправочная станция (для автомобилей), заправка».

11. Уровень знания языка: создатель

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


12. Сатурдяй - это фамилия такая

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


«Мужик по фамилии Суббота сделал заказ в зарубежном интернет-магазине и написал свою фамилию по-русски. В интернет-магазине воспользовались переводчиком. Ну а в „Почте России“ обратно переводить не стали, а просто транслитерировали. Так Суббота стал Сатурдяем».

13. ...and umyvalnik

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


14. Есть на транспорте и другие услуги

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


Soul - англ. «душа, дух».

15. Жили у бабуси шелковые гуси. И ножной переключатель

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


16. Где-то на рынке в Казахстане

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


Look - англ. «вид, взгляд, внешность».

17. А на гарнир возьмем очки

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


18. Из такого самовара лучше не пить

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


19. А что, и такой инвентарь существует?

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


20. Даже гуглить это страшно

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


21. Это же бубль гум!

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться


Gum - англ. «жевательная резинка».

Gym - англ. «гимнастический, спортивный зал».

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22. Хорошее радио. И выбор стран интересный

Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться
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 Теги: переводчики, ляпы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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