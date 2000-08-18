Раздел: Курьезы
Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться
Смех да и только.
Глазом не успеешь моргнуть, а в твоем городе уже открыт офис отдаленной китайской компании, а в ресторанах - меню на трех языках. Правда, чтобы пустить пыль в глаза, да и просто вывести сервис на новый уровень, организации нередко слишком торопятся и пренебрегают услугами профессиональных переводчиков. А машины пока не настолько умны. Отсюда множество презабавных ошибок, которые преследуют нас в переводных названиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Перед вами несколько таких огрехов, после которых вам придется потянуться к словарю. Ну, после того, как вы утрете слезы от смеха.
1. Когда прогуливал уроки английского в школе. Или просто учил немецкий
Ass - англ. груб. "попа".
2. Турки учат русский язык со слов туристов
3. - Вам какой стейк больше нравится?
- Молодцом мой любимый!
4. Зато честно!
«Жена прислала фото из Анголы. Китайцы открыли магазин барахла с AliExpress и т. п. Supermercado было бы правильно и означало бы „супермаркет“. А вот Supermerdo означает „супердерьмо“».
5. Лштшфум Ащьф!
6. А вы пробовали рояль на вкус? Здесь из него чай заваривают!
7. Стоишь такая вся в саже, а проходящие мимо мужчины с завистью глядят на твои прихватки для мангала
8. Набор Фредди Крюгера?
9. Что там за веселье внутри, интересно?
Fire - англ. «огонь, пожар». Fair - англ. «ярмарка».
10. Салат с АИ-95?
Gas station - англ. «заправочная станция (для автомобилей), заправка».
11. Уровень знания языка: создатель
12. Сатурдяй - это фамилия такая
«Мужик по фамилии Суббота сделал заказ в зарубежном интернет-магазине и написал свою фамилию по-русски. В интернет-магазине воспользовались переводчиком. Ну а в „Почте России“ обратно переводить не стали, а просто транслитерировали. Так Суббота стал Сатурдяем».
13. ...and umyvalnik
14. Есть на транспорте и другие услуги
Soul - англ. «душа, дух».
15. Жили у бабуси шелковые гуси. И ножной переключатель
16. Где-то на рынке в Казахстане
Look - англ. «вид, взгляд, внешность».
17. А на гарнир возьмем очки
18. Из такого самовара лучше не пить
19. А что, и такой инвентарь существует?
20. Даже гуглить это страшно
21. Это же бубль гум!
Gum - англ. «жевательная резинка».
Gym - англ. «гимнастический, спортивный зал».
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22. Хорошее радио. И выбор стран интересный
Глазом не успеешь моргнуть, а в твоем городе уже открыт офис отдаленной китайской компании, а в ресторанах - меню на трех языках. Правда, чтобы пустить пыль в глаза, да и просто вывести сервис на новый уровень, организации нередко слишком торопятся и пренебрегают услугами профессиональных переводчиков. А машины пока не настолько умны. Отсюда множество презабавных ошибок, которые преследуют нас в переводных названиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Перед вами несколько таких огрехов, после которых вам придется потянуться к словарю. Ну, после того, как вы утрете слезы от смеха.
1. Когда прогуливал уроки английского в школе. Или просто учил немецкий
Ass - англ. груб. "попа".
2. Турки учат русский язык со слов туристов
3. - Вам какой стейк больше нравится?
- Молодцом мой любимый!
4. Зато честно!
«Жена прислала фото из Анголы. Китайцы открыли магазин барахла с AliExpress и т. п. Supermercado было бы правильно и означало бы „супермаркет“. А вот Supermerdo означает „супердерьмо“».
5. Лштшфум Ащьф!
6. А вы пробовали рояль на вкус? Здесь из него чай заваривают!
7. Стоишь такая вся в саже, а проходящие мимо мужчины с завистью глядят на твои прихватки для мангала
8. Набор Фредди Крюгера?
9. Что там за веселье внутри, интересно?
Fire - англ. «огонь, пожар». Fair - англ. «ярмарка».
10. Салат с АИ-95?
Gas station - англ. «заправочная станция (для автомобилей), заправка».
11. Уровень знания языка: создатель
12. Сатурдяй - это фамилия такая
«Мужик по фамилии Суббота сделал заказ в зарубежном интернет-магазине и написал свою фамилию по-русски. В интернет-магазине воспользовались переводчиком. Ну а в „Почте России“ обратно переводить не стали, а просто транслитерировали. Так Суббота стал Сатурдяем».
13. ...and umyvalnik
14. Есть на транспорте и другие услуги
Soul - англ. «душа, дух».
15. Жили у бабуси шелковые гуси. И ножной переключатель
16. Где-то на рынке в Казахстане
Look - англ. «вид, взгляд, внешность».
17. А на гарнир возьмем очки
18. Из такого самовара лучше не пить
19. А что, и такой инвентарь существует?
20. Даже гуглить это страшно
21. Это же бубль гум!
Gum - англ. «жевательная резинка».
Gym - англ. «гимнастический, спортивный зал».
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
22. Хорошее радио. И выбор стран интересный
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