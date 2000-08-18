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Раздел: Курьезы  
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Строительные фейлы от горе-архитекторов

Строительные фейлы от горе-архитекторовОстается только смеяться.

Помимо строительных фейлов и недочетов в этой подборке вы найдете также и далеко не самые удачные решения дорожников, коммунальщиков и проектировщиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
Строительные фейлы от горе-архитекторов
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 Теги: архитекторы, фейлы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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