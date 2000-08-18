Раздел: Курьезы
«С Javelin пыль стирала»: Геращенко потроллила представителей террористов
Геращенко рассказала о забавном случае.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины и представитель Президента Украины в Минске Ирина Геращенко потролила террористов. Первый вице-спикер на своей странице в Фейсбуке рассказала о забавном случае., передает Хроника.инфо со ссылкой на prportal.com.ua.
«Геращенко, вы апаздываете» - прошипели «представиители», когда я зашла в зал переговоров в Минске. «Я с Javelin-ов пыль стирала, готовимся к Параду» - отвечаю ", - написала Ирина Геращенко.
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По словам политика «придставители младых республик" и русские почему-то обиделись ". "Я и правда, как и миллионы украинцев, очень жду Парада. Хочу во весь голос благодарить 24 августа нашу Армию и кричать ей «Слава!». Благодарить, что остановили российскую чумой. И ежедневно защищают Украину!", - написала в фейсбук первый заместитель председателя Верховной Рады Украины
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины и представитель Президента Украины в Минске Ирина Геращенко потролила террористов. Первый вице-спикер на своей странице в Фейсбуке рассказала о забавном случае., передает Хроника.инфо со ссылкой на prportal.com.ua.
«Геращенко, вы апаздываете» - прошипели «представиители», когда я зашла в зал переговоров в Минске. «Я с Javelin-ов пыль стирала, готовимся к Параду» - отвечаю ", - написала Ирина Геращенко.
Читайте также: Илон Маск стал героем забавных фотожаб
По словам политика «придставители младых республик" и русские почему-то обиделись ". "Я и правда, как и миллионы украинцев, очень жду Парада. Хочу во весь голос благодарить 24 августа нашу Армию и кричать ей «Слава!». Благодарить, что остановили российскую чумой. И ежедневно защищают Украину!", - написала в фейсбук первый заместитель председателя Верховной Рады Украины
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