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Раздел: Курьезы  
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Забавные кролики в солнцезащитных очках

Забавные кролики в солнцезащитных очкахКролики очень круто смотрятся в солнцезащитных очках

Глядя на эти фото понимаешь, что солнцезащитные очки идут даже кроликам, но почему-то не всем людям, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Вы только полюбуйтесь на эти комки шерсти, которые в удачно подобранных очках смотрятся действительно круто.

Забавные кролики в солнцезащитных очках
Забавные кролики в солнцезащитных очках
Забавные кролики в солнцезащитных очках
Забавные кролики в солнцезащитных очках
Забавные кролики в солнцезащитных очках
Забавные кролики в солнцезащитных очках
Забавные кролики в солнцезащитных очках
Забавные кролики в солнцезащитных очках
Забавные кролики в солнцезащитных очках
Забавные кролики в солнцезащитных очках
Забавные кролики в солнцезащитных очках
Забавные кролики в солнцезащитных очках
Забавные кролики в солнцезащитных очках
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 Теги: кролики, очки

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Сегодня, 01:15 » Автор: Татьяна Ларина
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