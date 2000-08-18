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Раздел: Курьезы  
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В российском ВУЗе нашли способ не смущать священников

В российском ВУЗе нашли способ не смущать священников Обнаженные статуи пришлось "одеть".

В российском государственном вузе обнаженные скульптуры прикрыли простынями накануне визита в учреждение представителей РПЦ, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Приезд представителей РПЦ в Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна был запланирован в рамках форума "Новосибирск- город безграничных возможностей". Делегация из епархии принимала участие в обсуждении вопроса доступности храмов для маломобильных граждан.

Один из участников форума отметил, что статуи в виде обнаженных тел решили прикрыть тканью, "чтобы не ранить чувства" представителей РПЦ. И прикрыли их не чем-нибудь, а простынями, которые зафиксировали с помощью канцелярских прищепок.

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Представитель делегации из РПЦ похвалил сотрудников вуза за такую изобретательность. После отъезда делегации скульптуры "раздели".

В российском ВУЗе нашли способ не смущать священников
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 Теги: Россия, священники

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Сегодня, 10:54 » Автор: Анна Мартынова
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