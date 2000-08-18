Раздел: Курьезы
В российском ВУЗе нашли способ не смущать священников
Обнаженные статуи пришлось "одеть".
В российском государственном вузе обнаженные скульптуры прикрыли простынями накануне визита в учреждение представителей РПЦ, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Приезд представителей РПЦ в Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна был запланирован в рамках форума "Новосибирск- город безграничных возможностей". Делегация из епархии принимала участие в обсуждении вопроса доступности храмов для маломобильных граждан.
Один из участников форума отметил, что статуи в виде обнаженных тел решили прикрыть тканью, "чтобы не ранить чувства" представителей РПЦ. И прикрыли их не чем-нибудь, а простынями, которые зафиксировали с помощью канцелярских прищепок.
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Представитель делегации из РПЦ похвалил сотрудников вуза за такую изобретательность. После отъезда делегации скульптуры "раздели".
В российском государственном вузе обнаженные скульптуры прикрыли простынями накануне визита в учреждение представителей РПЦ, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Приезд представителей РПЦ в Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна был запланирован в рамках форума "Новосибирск- город безграничных возможностей". Делегация из епархии принимала участие в обсуждении вопроса доступности храмов для маломобильных граждан.
Один из участников форума отметил, что статуи в виде обнаженных тел решили прикрыть тканью, "чтобы не ранить чувства" представителей РПЦ. И прикрыли их не чем-нибудь, а простынями, которые зафиксировали с помощью канцелярских прищепок.
Читайте также: Американка забавно разыграла своих воздыхателей
Представитель делегации из РПЦ похвалил сотрудников вуза за такую изобретательность. После отъезда делегации скульптуры "раздели".
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