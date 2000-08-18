Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки

Щенок оказался в трудном положении.



Если черепаху перевернуть на спину, то вряд ли она сможет без посторонней помощи принять нормальное положение, передает



Вот и этот маленький щенок, живущий в Мейшане (провинция Сычуань, Китай), столкнулся с похожей бедой. Малыш, заснув, перевернулся на спину, а когда пробудился, то понял, что оказался в затруднительной ситуации.



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Забавно видеть, как щенок энергично крутит своим маленьким тельцем, чтобы перевернуться, но терпит неудачу. К счастью, у него есть любящие хозяева, которые, конечно же, всегда придут на помощь.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Если черепаху перевернуть на спину, то вряд ли она сможет без посторонней помощи принять нормальное положение, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua Вот и этот маленький щенок, живущий в Мейшане (провинция Сычуань, Китай), столкнулся с похожей бедой. Малыш, заснув, перевернулся на спину, а когда пробудился, то понял, что оказался в затруднительной ситуации.Забавно видеть, как щенок энергично крутит своим маленьким тельцем, чтобы перевернуться, но терпит неудачу. К счастью, у него есть любящие хозяева, которые, конечно же, всегда придут на помощь.



