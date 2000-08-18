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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки

Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапкиЩенок оказался в трудном положении.

Если черепаху перевернуть на спину, то вряд ли она сможет без посторонней помощи принять нормальное положение, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.

Вот и этот маленький щенок, живущий в Мейшане (провинция Сычуань, Китай), столкнулся с похожей бедой. Малыш, заснув, перевернулся на спину, а когда пробудился, то понял, что оказался в затруднительной ситуации.

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Забавно видеть, как щенок энергично крутит своим маленьким тельцем, чтобы перевернуться, но терпит неудачу. К счастью, у него есть любящие хозяева, которые, конечно же, всегда придут на помощь.

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 Теги: щенок, прикол

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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