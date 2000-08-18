Раздел: Курьезы
Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
Щенок оказался в трудном положении.
Если черепаху перевернуть на спину, то вряд ли она сможет без посторонней помощи принять нормальное положение, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Вот и этот маленький щенок, живущий в Мейшане (провинция Сычуань, Китай), столкнулся с похожей бедой. Малыш, заснув, перевернулся на спину, а когда пробудился, то понял, что оказался в затруднительной ситуации.
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Забавно видеть, как щенок энергично крутит своим маленьким тельцем, чтобы перевернуться, но терпит неудачу. К счастью, у него есть любящие хозяева, которые, конечно же, всегда придут на помощь.
Если черепаху перевернуть на спину, то вряд ли она сможет без посторонней помощи принять нормальное положение, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Вот и этот маленький щенок, живущий в Мейшане (провинция Сычуань, Китай), столкнулся с похожей бедой. Малыш, заснув, перевернулся на спину, а когда пробудился, то понял, что оказался в затруднительной ситуации.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
Забавно видеть, как щенок энергично крутит своим маленьким тельцем, чтобы перевернуться, но терпит неудачу. К счастью, у него есть любящие хозяева, которые, конечно же, всегда придут на помощь.
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