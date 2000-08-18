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Раздел: Курьезы  
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Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды

Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дваждыКак тут не улыбаться.

Мы приготовили для вас новую подборку фотографий-иллюзий, чтобы в очередной раз показать, как все в мире неоднозначно. Например, женщина-дерево и мужчина-осьминог до сих пор не перестают нас удивлять, передает Хроника.инфо со ссылкой на АЖМЕ.

Предлагаем вам отложить свои дела и посмотреть нашу подборку как можно скорее.

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Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
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 Теги: Обман зрения, иллюзия

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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