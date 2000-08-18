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Раздел: Курьезы  
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В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве

В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в КиевеРоссиян обеспокоили американски флаги на параде.

В сети высмеяли реакцию россиян на военный парад в Киеве ко Дню Независимости Украины, в котором приняли участие военные США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

В частности журналист Денис Казанский в Twitter написал: "В "ватных" группах неслабо полыхает от флагов США на Хрещатике. А нужно просто знать историю. В годы второй мировой войны флаги США были на всех пропагандистских плакатах рядом с флагами СССР. Так что мы просто храним верность традициям. Как и 80 лет назад вместе с США противостоим фашизму".

В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве


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А пользователь Twitter Vasily Maximov написал, что любит наблюдать, как каждый год в этот день "вата" начинает визжать от вида национального флага США. Также он выложил фото парада в Москве с участием военных США.

В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
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 Теги: Киев, парад

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Сегодня, 17:34 » Автор: Анна Мартынова
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