В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве

Россиян обеспокоили американски флаги на параде.



В сети высмеяли реакцию россиян на военный парад в Киеве ко Дню Независимости Украины, в котором приняли участие военные США, передает



В частности журналист Денис Казанский в Twitter написал: "В "ватных" группах неслабо полыхает от флагов США на Хрещатике. А нужно просто знать историю. В годы второй мировой войны флаги США были на всех пропагандистских плакатах рядом с флагами СССР. Так что мы просто храним верность традициям. Как и 80 лет назад вместе с США противостоим фашизму".















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А пользователь Twitter Vasily Maximov написал, что любит наблюдать, как каждый год в этот день "вата" начинает визжать от вида национального флага США. Также он выложил фото парада в Москве с участием военных США.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети высмеяли реакцию россиян на военный парад в Киеве ко Дню Независимости Украины, в котором приняли участие военные США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф В частности журналист Денис Казанский в Twitter написал: "В "ватных" группах неслабо полыхает от флагов США на Хрещатике. А нужно просто знать историю. В годы второй мировой войны флаги США были на всех пропагандистских плакатах рядом с флагами СССР. Так что мы просто храним верность традициям. Как и 80 лет назад вместе с США противостоим фашизму".А пользователь Twitter Vasily Maximov написал, что любит наблюдать, как каждый год в этот день "вата" начинает визжать от вида национального флага США. Также он выложил фото парада в Москве с участием военных США.



