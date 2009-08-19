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Раздел: Курьезы  
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Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети

Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой СетиОн просто очарователен.

Это прекрасный пес по кличке Бекон! Такое странное имя ему дали его хозяева, но его популярность пришла к нему не из-за этого, а из-за его мордочки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wuzzup.ru

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Бекон - это помесь чихуахуа, пекинеса и таксы, видимо по этой причине у него такая внешность и способность менять выражение морды.

Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
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 Теги: пес, приколы

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Сегодня, 14:45 » Автор: Татьяна Ларина
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