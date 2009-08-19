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Раздел: Курьезы  
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Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках

Путин снова повеселил Сеть обувью на каблукахПутин снова неестественно «вырос»

Президент России Владимир Путин опять был замечен в обуви с неестественно высоким каблуком, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

На этой особенности акцентировал внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, опубликовав совместное фото главы РФ с так называемым президентом непризнанной Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

"Путин в честь встречи с "президентом Южной Осетии" Бибиловым отказался от классической шпильки и отдал предпочтения туфлям на широком каблуке. Высота каблуков также была выбрана явно меньше классических 12 см. Брюки все так же удлиненные до ассиметричной "гармошки" внизу", - подчеркнул он.

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Ранее Путина опять подловили на махинациях с ростом. В этот раз - на совместном фото с главой Казахстана Нарсултаном Назарбаевым.

Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
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 Теги: Путин, каблуки

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Сегодня, 16:32 » Автор: Татьяна Ларина
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