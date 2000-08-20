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Раздел: Курьезы  
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Эти котики не такие милые, как кажутся

Эти котики не такие милые, как кажутсяКотики – это, наверное, самое дикое животное из всех домашних питомцев.

Котики очень хитрые, они могут быстро добиться вашей ласки, а потом неожиданно сделать «кусь». Или же вы вообще можете никогда не добиться их доверия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wuzzup.ru

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Эти котики не такие милые, как кажутся
Эти котики не такие милые, как кажутся
Эти котики не такие милые, как кажутся
Эти котики не такие милые, как кажутся
Эти котики не такие милые, как кажутся
Эти котики не такие милые, как кажутся
Эти котики не такие милые, как кажутся
Эти котики не такие милые, как кажутся
Эти котики не такие милые, как кажутся
Эти котики не такие милые, как кажутся
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 Теги: кот, приколы

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Сегодня, 18:01 » Автор: Татьяна Ларина
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