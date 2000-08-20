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Раздел: Курьезы  
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В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек

В России "приодели" голые статуи к приезду батюшекЦелью визита священников в вуз являлось выступление на форуме.

В одном из вузов Новосибирска произошел казус - из-за визита в учебное заведение делегации священнослужителей там "одели" в покрывала копии античных статуй (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Причиной такого обновления элементов интерьера в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна назвали желание не задеть чувств верующих, пишет NGS.

"Сейчас здесь будет проходить мероприятие под названием Smart Urban. Перед этим вышли многочисленные представители РПЦ, которые обсуждали доступность храмов для маломобильных граждан. И вот, как нам объяснили в кулуарах, чтобы не ранить их чувства, прикрыли скульптуры", - рассказал один из участников мероприятия.

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В пресс-службе университета также подтвердили, что действительно закрывали несколько статуй одеялами, когда шел форум с участием представителей церкви, однако заверили, что после окончания мероприятия все вернули в прежний вид. На вопрос, зачем все-таки было предпринимать странные морализаторские меры, в учебном учреждении с ответом затруднились.

В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
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 Теги: Россия, голые статуи

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Сегодня, 18:14 » Автор: Едгар Букмирза
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