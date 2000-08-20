Раздел: Курьезы
Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
Журнал The New Yorker представил обложку следующего номера.
Американский журнал The New Yorker представил обложку следующего номера, на которой изображен президент США Дональд Трамп, убегающий от своры гончих собак.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
На обложке расположена надпись: «Наступление». Автор - художник Барри Блитт. Отмечается, что он нарисовал уже пятнадцать обложек с Трампом, начиная с 2015 года.
Поводом для такой иллюстрации послужили события последней недели с участием бывших подчиненных американского лидера Дональда Трампа.
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Речь идет о признании в нарушении закона о финансировании кампании Трампа бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна, и деле против бывшего главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, в результате которого присяжные признали его виновным по восьми пунктам обвинения в налоговом мошенничестве.
Американский журнал The New Yorker представил обложку следующего номера, на которой изображен президент США Дональд Трамп, убегающий от своры гончих собак.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
На обложке расположена надпись: «Наступление». Автор - художник Барри Блитт. Отмечается, что он нарисовал уже пятнадцать обложек с Трампом, начиная с 2015 года.
Поводом для такой иллюстрации послужили события последней недели с участием бывших подчиненных американского лидера Дональда Трампа.
Читайте также: Падающего Трампа изобразили на новой карикатуре
Речь идет о признании в нарушении закона о финансировании кампании Трампа бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна, и деле против бывшего главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, в результате которого присяжные признали его виновным по восьми пунктам обвинения в налоговом мошенничестве.
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