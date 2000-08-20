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Раздел: Курьезы  
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"Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд

"Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд Не хватает только людей с баулами на крыше

В Facebook подняли на смех фото украинского поезда Москва-Херсон, опубликованные пользователем Игорем Димитриевым.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главред.

“Вагон поезда Москва – Херсон. Дыры сквозные. Чисто индийская железная дорога. Не хватает только людей с баулами на крыше”, – подписал он снимки.

“Украинская железная дорога – “Мы будем в пункте приема раньше, чем ГТС”, “Какая экзотика, поезд в один конец?” “Вот почему-то, не смеётся.

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Все уничтожают суки, на корню”, “Недавно провожал человека к молдавскому поезду Москва – Кишинёв, теперь понимаю что зря я сокрушался, оказывается это было не самое дно”, – пишут пользователи в комментариях к посту.

"Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
"Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
"Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
"Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
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 Теги: Москва-Херсон, дырявый украинский поезд

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Сегодня, 21:00 » Автор: Едгар Букмирза
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