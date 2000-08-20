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Раздел: Курьезы  
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В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение

В Сети показали забавных животных, поднимающие настроениеВсе ведутся на их милые глазки.

Позитивная подборка снимков с милыми питомцами, которые не дадут вам взгрустнуть.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

Животные хотят захватить мир, ведь все ведутся на их милые глазки и мягкую шерстку… все это фальш.

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Но иногда они показывают свою истинную вредную сущность. Правда, даже тогда мы их безумно любим и все прощаем! Ведь они такие хорошенькие.

В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
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 Теги: Сеть, животные, настроение

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Сегодня, 22:00 » Автор: Едгар Букмирза
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