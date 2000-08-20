Раздел: Курьезы
Подборка уморительных комментариев с просторов соцсетей
Ох уж эти юмористы.
Каждый из нас обладает талантами. Кто-то хорошо поет, кто-то красиво рисует, а кто-то гармонично двигается в такт музыке. Но есть такие люди, в которых сочетаются неочевидные на первый взгляд вещи - превосходная фантазия и отличное чувство юмора. И именно эти люди ежедневно радуют нас в интернете, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали для вас крутые комментарии от людей, чье остроумие настолько безгранично, что заслуживает отдельных наград. Пусть даже в виде лайков.
Читайте также: ТОП-10 свежих уморительных комментариев из соцсетей
Каждый из нас обладает талантами. Кто-то хорошо поет, кто-то красиво рисует, а кто-то гармонично двигается в такт музыке. Но есть такие люди, в которых сочетаются неочевидные на первый взгляд вещи - превосходная фантазия и отличное чувство юмора. И именно эти люди ежедневно радуют нас в интернете, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали для вас крутые комментарии от людей, чье остроумие настолько безгранично, что заслуживает отдельных наград. Пусть даже в виде лайков.
Читайте также: ТОП-10 свежих уморительных комментариев из соцсетей
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