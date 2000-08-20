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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаковоКак много у нас похожего.

Думаете, что только вы прыгаете на одной ноге в ботинке, когда забыли взять что-то, но уже обулись перед выходом? Или, быть может, услышав чей-то смех, вы всегда считаете, что смеются над вами? У всех людей на планете есть немало общего, и иногда даже удивительно, как мы похожи, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы согласились с каждым из 24 пунктов ниже, которые описывают до боли знакомые случаи в нашей жизни.

Мозг: «Сломай ее».
Я: «Зачем?»
Мозг: «Надо».

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Кажется, в интернете все про нас знают

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Почистить зубы - это целый ритуал

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Когда кто-то спрашивает про любимое время года

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


«Как я готовлю после просмотра кулинарного шоу»

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Как стать мастером флирта без СМС и регистрации

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Четкий контроль помогает нам экономить. Но не всегда

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Когда ты сова, а большинство людей вокруг - жаворонки

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Слова-паразиты занимают слишком много места в нашей жизни

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


«Как моя девушка справляется с неудачными днями»

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Когда возлагал надежды на лето, а не на себя

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


«Когда слышишь, что кто-то смеется в бассейне, и сразу же убеждаешь себя, что смеются над тобой»

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Вот почему домашние киносеансы самые комфортные

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


«Смеешься над мемом, и девушка, которая редко сидит в сети, спрашивает, что там смешного. А ты смотришь на компиляцию из 3 мемов, и приходится описывать 7 лет из истории интернета, чтобы объяснить все нюансы»

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Одна из главных причин, почему она все время обижается

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Вот почему не все любят лето

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Я: «Мне срочно нужно сесть на диету!»
Тоже я через 5 минут:

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Для чего большинству из нас Facebook

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Когда не хватает экстрима в жизни

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Самый удобный обеденный стол в мире

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Когда сила привычки сильнее тебя

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


«Когда переводишь часы на 5 минут вперед, чтобы обмануть себя и встать вовремя, но знаешь, что часы спешат, и все равно встаешь на 5 минут позже»

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Когда твой мозг - тот еще шопоголик

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


«Зная себя, я уверена, что в итоге я уроню ноутбук, а свечи подожгут занавески»

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Когда с самооценкой пора что-то делать

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


«Когда я предлагаю людям свою еду и они действительно говорят „да“»

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


Как «Найди Уолли», только с датами изготовления

Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково


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Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково
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 Теги: мозг, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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