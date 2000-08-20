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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало

Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркалоОх уж эти модники.

Одному Богу известно, о чем думали герои нашей подборки, когда подбирали наряд. У каждого свое понятие "красиво" и "стильно". Иногда представления некоторых людей о красивом совсем не совпадают из представлениями большинства. Тогда они либо становятся зачинателями моды, либо посмешищем для других. Ну вы сами судите, кем являются наши герои, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
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 Теги: модники, приколы

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Сегодня, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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