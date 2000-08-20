» » Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото
Раздел: Курьезы  
0

Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото

Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. ФотоТрамп не сумел нарисовать флаг своей страны.

Президент США Дональд Трамп приехал в детскую больницу в Колумбусе в штате Огайо и занялся там с детьми раскрашиванием американского флага; судя по всему, у главы Белого дома возникли проблемы с этой задачей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующие фото публикуют в Twitter.

Пользователи обратили внимание, что на фото, сделанных по итогам поездки, Трамп раскрашивает одну из полос американского флага в синий цвет - они сразу же сделали вывод, что, вероятно, президент просто не знает, как выглядит национальный флаг (на нем красные и белые полосы).

Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото

Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото


Пользователи твиттера предположили, что Трамп на самом деле хотел нарисовать российский флаг - впрочем, отмечая, что ему не удалось сделать даже этого.

Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото


Или же он рисовал флаг Нидерландов.

Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото


Некоторые предположили, что возможно Трамп рисовал вариацию на флаг, которая в США используется как знак поддержки полицейских, погибших при исполнении долга.

Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото


Читайте также: Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете

Также Трампу припомнили его конфликт с футболистами НФЛ, которых он критиковал за недостаточное уважение к национальным символам.

Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дональд Трамп, конфуз

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:44 » Автор: Анна Мартынова
     589
     0

Похожие новости по теме

Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете

В России продают свиные крылышки.

Дональд Трамп оконфузился с американским гимном Дональд Трамп оконфузился с американским гимном

Президент США забыл слова.

Трамп оконфузился с именем собственной жены Трамп оконфузился с именем собственной жены

Трамп сделал ошибку в имени жены.

Трамп развеселил своей бестактностью во время приема с детьми Трамп развеселил своей бестактностью во время приема с детьми

Президент "убил" бестактным вопросом.

Дональд Трамп жестко оконфузился с премьером Испании Дональд Трамп жестко оконфузился с премьером Испании

Кажется, президент Соединенных Штатов немного растерялся на публике.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх