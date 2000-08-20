Раздел: Курьезы
Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото
Трамп не сумел нарисовать флаг своей страны.
Президент США Дональд Трамп приехал в детскую больницу в Колумбусе в штате Огайо и занялся там с детьми раскрашиванием американского флага; судя по всему, у главы Белого дома возникли проблемы с этой задачей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие фото публикуют в Twitter.
Пользователи обратили внимание, что на фото, сделанных по итогам поездки, Трамп раскрашивает одну из полос американского флага в синий цвет - они сразу же сделали вывод, что, вероятно, президент просто не знает, как выглядит национальный флаг (на нем красные и белые полосы).
Пользователи твиттера предположили, что Трамп на самом деле хотел нарисовать российский флаг - впрочем, отмечая, что ему не удалось сделать даже этого.
Или же он рисовал флаг Нидерландов.
Некоторые предположили, что возможно Трамп рисовал вариацию на флаг, которая в США используется как знак поддержки полицейских, погибших при исполнении долга.
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Также Трампу припомнили его конфликт с футболистами НФЛ, которых он критиковал за недостаточное уважение к национальным символам.
Президент США Дональд Трамп приехал в детскую больницу в Колумбусе в штате Огайо и занялся там с детьми раскрашиванием американского флага; судя по всему, у главы Белого дома возникли проблемы с этой задачей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие фото публикуют в Twitter.
Пользователи обратили внимание, что на фото, сделанных по итогам поездки, Трамп раскрашивает одну из полос американского флага в синий цвет - они сразу же сделали вывод, что, вероятно, президент просто не знает, как выглядит национальный флаг (на нем красные и белые полосы).
Пользователи твиттера предположили, что Трамп на самом деле хотел нарисовать российский флаг - впрочем, отмечая, что ему не удалось сделать даже этого.
Или же он рисовал флаг Нидерландов.
Некоторые предположили, что возможно Трамп рисовал вариацию на флаг, которая в США используется как знак поддержки полицейских, погибших при исполнении долга.
Читайте также: Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете
Также Трампу припомнили его конфликт с футболистами НФЛ, которых он критиковал за недостаточное уважение к национальным символам.
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